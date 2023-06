Calcio, le date ufficiali della stagione 2023/24 dalla Serie A alla Serie D

Il Consiglio ha approvato le date ufficiali per i campionati nazionali della prossima stagione sportiva. La Serie A inizierà il 20 agosto 2023 e terminerà il 26 maggio 2024. Anche la Serie B parte nello stesso fine settimana (il 19 agosto), ma finirà prima, il 10 maggio 2024, per dare spazio a play-off e play-out. La Serie C scenderà in campo la settimana successiva perché prima ci sarà il turno di Coppa Italia. Serie A e B Femminile inizieranno il 16/17 settembre 2023 e termineranno il 19 maggio 2024. Stessa data di inizio anche per i campionati Primavera 1 e 2. La Serie D, invece, il massimo campionato dilettantistico, partirà il 3 settembre e terminerà il 5 maggio. Il campionato Juniores Nazionale durerà dal 16 settembre 2023 al 20 aprile 2024, mentre la Serie C Femminile inizierà il 10 settembre e si concluderà il 26 maggio 2024.

Di seguito tutte le date:

Serie A TIM – inizio 20 agosto ’23 – termine 26 maggio ‘24

Coppa Italia Frecciarossa – finale 15 maggio ‘24

Serie B – inizio 19 agosto ’23 – termine 10 maggio ‘24

Serie C – inizio 27 agosto ’23 – termine 28 aprile ‘24

Coppa Italia Lega Pro – inizio 20 agosto ‘23

Divisione Calcio Femminile

Serie A Femminile eBay – inizio 16 settembre ’23 – termine 19 maggio ‘24

Serie B – inizio 17 settembre ’23 – termine 19 maggio ‘24

Primavera 1 – inizio 17 settembre ‘23

Primavera 2 – inizio 17 settembre ‘23

Lega Nazionale Dilettanti

Serie D – inizio 3 settembre ’23 – termine 5 maggio ‘24

Juniores Nazionale – inizio 16 settembre ’23 – termine 20 aprile ‘24

Serie C femminile – inizio 10 settembre ’23 – termine 26 maggio ‘24