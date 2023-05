Il calcio bresciano piange Bernardo “Dino” Della Fiore

È mancato poche ore fa Bernardo Della Fiore, conosciuto da tutti come Dino. Fondatore e storico presidente del Cellatica, Dino era molto conosciuto nell’ambiente calcistico come persona per bene in primis e poi per la sua passione con cui riusciva a trasformare ogni evento sportivo in una festa. Fu lui, infatti, a ideare e organizzare negli anni 70 la “Settimana dello Sportivo” dedicata al calcio giovanile. Imprenditore e titolare della Stampofer, Dino aveva 82 anni e dare la notizia della sua morte è stata la figlia Moira che l’ha ricordato su facebook pubblicando alcune storiche immagini del padre sui campi da calcio.

I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa di San Giorgio, a Cellatica.