Il calcio bresciano è in lutto per la scomparsa di Gianni Guindani

Tutto il movimento calcistico bresciano piange la scomparsa di Gianni Guindani. Storico dirigente bresciano, Guindani aveva 76 anni e ha dedicatola sua intera vita al settore giovanile. Per anni ha lavorato con l’amico Roberto Clerici alla Voluntas Brescia, società che più ha rappresentato e dove ha scoperto numerosi talenti come Pirlo, Baronio, Corini, Volpi, Bonazzoli, Bonera, Diana, i gemelli Filippini, Acerbi fino ai fratelli Salvatore e Sebastiano Esposito passati poi all’Inter.

Nella sua lunga carriera ha collaborato anche come Lumezzane e Montichiari, ma soprattutto con il Brescia Calcio, società con cui conquistò il Torneo di Viareggio nel 1996.

Gianni Guindani era anche molto conosciuto per essere un grande organizzatore di tornei giovanili. Negli ultimi anni s’era dedicato insieme alla figlia Carla alla rinascita del centro sportivo cittadino dell’Epas, ma il suo volto rimarrà per sempre legato al torneo di “Borgosotto” a Montichiari, uno dei tornei più longevi e stimolanti della provincia. Al torneo monteclarense, Gianni era sempre presente e accolto da abbracci e sorrisi dei genitori che prima dei loro figli avevano giocato lo stesso torneo o addirittura avuto in Guindani un maestro di vita e di sport.

Tornato alla Voluntas Brescia dopo tanti anni, Guindani aveva lasciato l’incarico di direttore sportivo qualche mese fa a causa di una malattia che gli impediva di svolgere il suo ruolo con l’energia che da sempre l’ha contraddistinto.

Nella tarda serata di sabato è infine giunta la triste di notizia della sua scomparsa che ha lasciato il mondo del calcio bresciano nello sconforto.

Il funerale si svolgerà martedì alle ore 10:30 presso la Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Brescia.