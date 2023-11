Calcio a 5, Brescia ospiterà la Final Four maschile e femminile

Da questa stagione sportiva il Comitato Regionale LND della Lombardia ha introdotto una nuova formula per la Coppa Italia di calcio a cinque maschile. La fase finale della manifestazione regionale, riservata alle squadre militanti nel campionato di Serie C1, verrà infatti disputata con il concentramento delle gare di semifinale e finale in una due giorni che si giocherà nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 presso il Palazzetto dello Sport “San Filippo” di Brescia.

Il commento del presidente del CRL Sergio Pedrazzini

“Abbiamo ritenuto di varare questa formula, proposta dal responsabile regionale calcio a cinque Oscar Gilardi su indicazione delle società affiliate, per dare ancor maggiore risalto alle finali di Coppa. Ci aspettiamo una bella manifestazione di sport che faccia diventare la due giorni in terra bresciana il fulcro dell’attività a cinque. Nella giornata finale, infatti, si disputerà anche la finale femminile cui si sono qualificate le formazioni di Cometa e Cus La Statale”.

Appuntamento

L’appuntamento per tutti gli appassionati è dunque fissato per sabato 9 e domenica 10 dicembre, in attesa delle qualificate maschili che scaturiranno dalle gare di ritorno dei quarti in programma la prossima settimana.