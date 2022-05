Cala il sipario sulla serie B: il Brescia si gioca la serie A nei playoff

Si è giocata la 38esima giornata di campionato, eccetto Crotone – Parma disputata alle 18.15, tutte le altre erano in programma alle 20.30. Erano diverse stagioni che la promozione diretta in A necessitava dell’ultima sfida stagionale per essere decisa: Lecce e Cremonese, rispettivamente prima e seconda, conquistano l’accesso diretto. Il Lecce ha vinto di misura contro il Pordenone, la Cremonese si è imposta per 2 a 1 sul Como.

Al terzo posto c’è il Pisa, vittorioso per 2 a 1 sul Frosinone. Il Monza invece è scivolato al quarto posto a causa della sconfitta esterna contro il Perugia. Il Brescia chiude al quinto posto in classifica, a quota 66 punti: la stagione è però finita nel migliore dei modi, con un rotondo 3 a 0 contro la Reggina.

Le altre squadre che accedono alla fase playoff sono Ascoli, Benevento e Perugia. Retrocessione diretta in serie C per Alessandria, Crotone e Pordenone; se la giocheranno ai playout invece Cosenza e Vicenza.