Cagliari vs Brescia | I convocati della partita

Il Brescia è pronto è volato a Cagliari con l?obiettivo di tornare a vincere e restare in scia delle capolista Reggina e Bari. Reduce dal pareggio interno contro il Cittadella, le rondinelle saranno però orfane del tecnico Pep Clotet. L?allenatore spagnolo, che aveva saltato anche la conferenza stampa pre partita, non è partito per Cagliari fermato da un attacco influenzale. Al suo posto in panchina a guidare i biancazzurri ci sarà il vice Daniele Gastaldello. Tra i convocato ritorno Andrea Cistana che in settimana ha ricominciato ad allenarsi in gruppo dopo l?infortunio subito nella sfida di agosto contro il Como. Se la partita lo consentirà, il difensore bresciano potrebbe anche fare il suo rientro in campo. Insieme alla squadra, infine, ci sarà il Presidente Massimo Cellino, cagliaritano doc ed ex numero uno proprio della società sarda.

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Modena.

1 Andrenacci, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 28 Benali, 32 Papetti.