Cade il Breno nella 23esima giornata: sconfitta per 2 a 1 contro la Folgore Caratese

Il Breno non centra la seconda vittoria consecutiva e viene fermato, in trasferta, contro la Folgore Caratese nella 23esima giornata di serie D, girone B. Allo stadio Claudio Casati di Verano Brianza è andata in scena una sfida tutto sommato equilibrata da parte delle due formazioni, la doppietta di Cocuzza però è stata decisiva per la Folgore Caratese. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Silvestri, coadiuvato dagli assistenti Annoni e Macchi.

Ad aprire le marcature è stato Tanghetti per il Breno, in gol al 29esimo del primo tempo regolamentare. Una rete arrivata a conclusione di una buona mezz’ora di gioco, sia dal punto di vista del possesso palla sia dal punto di vista delle occasioni create. La squadra però ha subito il pareggio al 44’, poco prima del ritorno negli spogliatoi, con Cocuzza. Un gol che ha destabilizzato la formazione di mister Tacchinardi, nei primi minuti della ripresa ha subìto il gioco della Folgore Caratese all’11’ è arrivata la doppietta di Cocuzza, rete che è valsa i tre punti.