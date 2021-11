Cade il Ciliverghe in casa del Valcalepio, mister Volpi: “Abbiamo concesso troppo”

Il Ciliverghe perde in trasferta contro il Valcalepio nell’ottava giornata del campionato Eccellenza, 2 a 1 il risultato finale a favore della squadra di casa. Uno stop che interrompe il buon momento di forma del Ciliverghe, reduce da due successi consecutivi nel campionato Eccellenza. Il Valcalepio si è mostrato più solido in difesa e più cinico in attacco, la squadra di mister Volpi invece ha concesso troppo già nei primi minuti di gioco. La prima conclusione pericolosa per il Valcalepio è arrivata al 3’, la squadra ha poi continuato a giocare e in attesa dell’imbucata vincente. La sfida si è sbloccata con Thiam del Valcalepio, bravo di testa a concludere in rete. Il raddoppio arriva nel secondo tempo, su calcio di rigore, con Valente. Il 2 a 0 non abbatte però il Ciliverghe che continua a crederci, anche se il tempo scarseggia. Ad accorciare le distanze ci pensa Scidone ma la rete arriva a tempo pressoché esaurito e nulla cambia nell’economia del match: il risultato finale è dunque di 2 a 1 per la formazione di casa.

Mister Volpi è amareggiato al termine della sfida e sottolinea come la squadra abbia concesso troppo agli avversari: “Abbiamo concesso troppo a loro, potevamo fare molto meglio e portare a casa un risultato positivo.” Il prossimo impegno sarà di nuovo in trasferta, questa volta sul campo del Rovato Calcio.