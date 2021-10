Cade il Carpenedolo in Eccellenza: 0-2 sul campo del Valcalepio

Il Carpenedolo è stato impegnato sul campo del Valcalepio nella gara valida per la sesta giornata del campionato Eccellenza. La sfida è terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 2 a 0. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Cravero, coadiuvato dagli assistenti Cattaneo e Danciu.

Il primo tempo della sfida è stato povero di occasioni da entrambe le parti: il Valcalepio ha tentato solo due conclusioni da lontano perché la difesa del Carpenedolo si è chiusa bene. Di contro però, la fase offensiva è stata poco incisiva e nel corso dei primi 45 minuti è stata creata solo una vera occasione da rete, sui piedi di Botturi.

I secondi quarantacinque minuti di gioco vedono il Valcalepio tornare in campo con un piglio diverso e la squadra prova a passare in vantaggio spingendo fin dai primissimi minuti: Granillo dalla trequarti campo lascia partire un lancio per pescare in area Valente, la palla viene mancata sia dall’attaccante che dalla difesa avversaria, e il portiere Ferrari nulla può sulla traiettoria del pallone. Il Valcalepio passa così in vantaggio al 10’ del secondo tempo. La reazione del Carpenedolo non c’è stata, eccetto un paio di sortite in avanti che però non hanno impensierito la difesa avversaria. Il Valcalepio conquista lentamente campo e mantiene il controllo della gara senza troppi problemi, all’85’ arriva infine a mettere il sigillo con Valente su calcio di rigore.

Una battuta d’arresto per il Carpenedolo che interrompe la striscia delle due vittorie consecutive precedenti. La prossima gara sarà in casa del Ciliverghe, reduce da una buona vittoria per 3 a 0 nell’ultima giornata.