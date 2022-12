Buon test per il Desenzano contro la Cremonese

Squadra in casa

Squadra in casa Cremonese

Nell’amichevole contro la Cremonese, il Desenzano ha disputato un buon test, ma la squadra di casa, forte dell’esperienza della massima categoria, ha contro con il punteggio di 7-0. Comunque soddisfatto il mister Tachinardi che ha potuto raccogliere indicazioni importanti in vista degli ultimi impegni del 2022 contro Varesina e Seregno.

Il Desenzano non demerita affatto malgrado il vistoso passivo. Nei primi 45 minuti, infatti, passano sui piedi di Bitihene, Bardelloni e Franzoni le opportunità per violare la porta difesa dal portiere della nazionale Under 21 Carnesecchi con conclusioni che fanno gridare al gol. La Cremonese trova il primo gol dopo sette minuti con Meitè subito dopo che Bitihene aveva sfiorato quello del clamoroso vantaggio desenzese.

Sbloccato il risultato, la Cremonese trova subito il raddoppio con un tocco sottomisura di Cofani. Lo stesso Cofani mezz’ora dopo, sigla di testa il momentaneo 3-0 e nei minuti finali Buonaiuto sigla altri due gol: il primo direttamente da calcio d’angolo e il secondo dagli undici metri, arrotondando così il punteggio al riposo sul 5-0. Nella seconda metà di gara, Ascacibar al 19′ porta il punteggio sul 6-0 con un bel tiro da fuori area e nel finale Okereke sigla il settimo gol cremonese.

Ottima prova di tutto il collettivo, nei minuti finali spazio per gli under Casagrande, Malcisi, Quaini e Gatti.

Un buona prova per il Desenzano che sabato 17 dicembre tornerà in campo per affrontare la Varesina nell’anticipo di campionato.

IL TABELLINO

CREMONESE – DESENZANO 7-0 (pt.5-0)

CREMONESE PRIMO TEMPO: Carnesecchi, Sernicola, Valeri, Castagnetti, Chiriches,Bianchetti, Meite, Acella, Ciofani, Buonaiuto, Milanese. Allenatore Massimiliano Alvini.

CREMONESE SECONDO TEMPO: Carnesecchi, Aiwu, Hendry, Lochoshvili, Quagliata, Ascacibar, Meite, Baez, Dessers, Okereke, Escalante.

DESENZANO PRIMO TEMPO: Frattini, Alborghetti, Campagna, Mandelli, Varoli, A.Esposito, Franzoni, Pinardi, R.Esposito, Bardelloni, Bitihene. Allenatore Mario Tacchinardi.

Nel secondo tempo sono entrati: dal 1′ Goglino e Bianchetti; dal 15′ De Palma, Bassini e Fenotti; dal 38′ Gatti, Casagrande, Quaini e Malcisi.

ARBITRO: Stefano Peletti di Crema.

ASSISTENTI: Farina di Brescia; Ruocco di Brescia.

RETI: 7’ Meitè, 10’ e 38’ Cofani, 40’ e 45’ Buonaiuto, 64’ Ascacibar, 89’ Okereke.

Fonte immagine: Calcio Desenzano.