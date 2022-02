Brutta sconfitta interna per il FeralpiSalò: vince la Pro Vercelli 3 a 0

La 27esima giornata del campionato di serie C, girone A, si chiude nel modo peggiore possibile per il FeralpiSalò. Il turno infrasettimanale interrompe infatti la striscia di risultati utili consecutivi con un netto 3 a 0 contro la Pro Vercelli. La squadra di casa ha pagato a caro prezzo un black out di 15 minuti nel corso della ripresa, tempo in cui la formazione ospite ha siglato le tre reti. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Virgilio, coadiuvato dagli assistenti Andulakevic e Fine.

Dopo un primo tempo conclusosi in pareggio, con il FeralpiSalò decisamente sottotono rispetto ai ritmi a cui aveva abituato il pubblico di casa, segue una ripresa da dimenticare. La Pro Vercelli passa in vantaggio al 24’ del secondo tempo con Comi, bravo a colpire di testa ed insaccare. Una manciata di minuti più tardi il giocatore indossa i panni dell’assistman e serve Della Morte, che conclude a rete al volo. 120 secondi dopo è Della Morte ad andare nuovamente in rete, questa volta approfittando di una svista difensiva del FeralpiSalò.

Al termine della sfida mister Vecchi riconosce quanto non ha funzionato nella gara, sottolineando però come la volontà di portare a casa il risultato non sia mai mancata nei suoi uomini: "Paghiamo 10 minuti di blackout, anche in un momento dove sembrava avessimo preso in mano la partita. La motivazione arriva da lontano, è qualche partita che diciamo di essere più sufficienti e quando arriva una squadra un po' più forte delle altre rischi di prendere 3 gol come stasera. L'unica stara che conosco è lavorare è metterci più testa, perché la volontà questa squadra ce la mette sempre."