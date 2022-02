Brutta sconfitta casalinga del Rovato: vince il Forza e Costanza per 4 a 2

Il Rovato non riesce ad imporsi sul Forza e Costanza, dopo aver accorciato lo svantaggio iniziale la squadra non ha saputo reagire agli attacchi della squadra ospite ed il punteggio finale è 4 a 2 per il Forza e Costanza. La gara era valida per la 21esima giornata del campionato Eccellenza, l’arbitro dell’incontro è stato il signor Pelaia, coadiuvato dagli assistenti Iachetti e Rizza.

A passare in vantaggio per primi sono gli ospiti, in gol con Longhi al sesto minuto del primo tempo. Il giocatore ha giocato un’ottima partita e al termine dei novanta minuti sarà l’autore di una tripletta per la sua squadra. La doppietta arriva qualche minuto prima della mezz’ora, un colpo a cui però il Rovato ha saputo reagire. Giorgi, infatti, al 32’esimo, accorcia lo svantaggio, sul finire dei primi quarantacinque minuti però il Forza e Costanza allunga di nuovo, questa volta con Pedroni. Al termine del primo tempo la squadra ospite conduce per 3 reti a 1.

La ripresa non cambia gli equilibri visti in campo, con il Forza e Costanza che continua ad attaccare e Longhi trova la sua tripletta al decimo della ripresa. Il secondo gol per il Rovato arriva al 44’ con Rossi, troppo tardi però per sperare in una rimonta.

Il Rovato rallenta così la corsa nella parte alta della classifica, in piena zona playoff, mentre il Forza e Costanza esce dall’area rischiosa, quella dei playout. Il campionato resta però apertissimo, sia per i playoff che per quanto riguarda i playout.