Il Desenzano perde di rigore a Brusaporto

Il Desenzano torna sconfitto dal Comunale di Brusaporto. È la seconda battuta d’arresto in campionato nata da due calci di rigore che hanno stabilito il risultato finale di 2 a 0 per gli orobici. Al di là degli episodi, il Desenzano è poco incisivo e anche le occasioni da gol non sono abbastanza per impensierire la retroguardia avversaria.

PRIMO TEMPO. La partenza sembra di buon auspicio per il Desenzano che appena dopo 30 secondi impegna Aceti con un tiro dalla distanza. Le due squadre giocano a tutto campo dando vita a una partita vivace fino al 19’ quando il Brusaporto sblocca la partita su calcio di rigore concesso per un tocco di mano in area. Malaguti prova a opporsi, ma sfiora soltanto la conclusione di Alberti che finisce in rete. Il Desenzano non accusa il colpo e fa buon palleggio, ma senza impensierire Aceti e il primo tempo si chiude con il Brusaporto avanti di un gol.

Nella ripresa è il Brusaporto a creare la prima occasione da gol con Sokhna che non vede Alberti libero alla sua destra e calcia in porta con la palla che termina alta sopra la traversa. Il Brusaporto resta a difesa del vantaggio giocando in ripartenza sugli spazi concessi dal Desenzano come al 63’ quando Varoli è provvidenziale a intervenire su Granillo pronto alla battuta a rete. La manovra del Desenzano è prevedibile e il Brusaporto non ha problemi a gestire il gol di scarto e al 93’ chiude i conti trovando il raddoppio nuovamente su calcio di rigore. Stavolta dagli undici metri si presenta Tirelli che spiazza Malaguti e pone fine alla contesa.

Il Desenzano resta quindi fermo a 7 punti e si prepara ad affrontare domenica prossima la capolista Arconatese.

IL TABELLINO

BRUSAPORTO – DESENZANO 2-0 (pt. 1-0)

BRUSAPORTO: Aceti, Siciliano (78’ Consonni), Berbenni (85’ Menni), Zaccariello, Suardi, Micheli, Zambelli (73’ Cortinovis), Forlani, Alberti, Tirelli, Sokhna (60’ Granillo). A disposizione: Genini, Di Vita, Baggetta, Vathi, Apollonio. Allenatore: Carobbio.

DESENZANO: Malaguti, De Palma (51’ Messali), Alborghetti, Campagna (67’ Pinardi), Varoli, Adriano Esposito, Cristian Esposito (61’ Messali), Franzoni, Goglino (67’ Maione), Bardelloni, Bianchetti (80’ Tanghetti). A disposizione: Frattini, Fenotti, Marinaci. Allenatore: Tacchinardi.

ARBITRO: Leone di Avezzano.

ASSISTENTI: Rossetto di Schio; Fortugno di Mestre.

RETI: 19’ rig. Alberti, 93’ rig. Tirelli.

AMMONITI: Sokhna, Granillo - Esposito A., Bardelloni, Esposito C..

Fonte immagine: Calcio Desenzano.