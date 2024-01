Il bresciano Cher Ndour lascia il Paris Saint-Germain

Per questa stagione è terminata l’esperienza del talento bresciano Cher Ndour con la maglia del Paris Saint-Germain. Arrivato nella capitale francese la scorsa estate dopo due stagioni con il Benfica, il nazionale Under 21 fa ritorno in Portogallo dove vestirà la maglia del Braga fino al termine del campionato.

Nessuna bocciatura per il diciannovenne bresciano, ma solo un’occasione per maturare e crescere in una squadra in cui potrà trovare trovare più spazio di quanto finora concesso dal tecnico dei parigini Luis Enrique: tre presenze e pochi minuti in Ligue 1, una presenza da titolare con gol al Revel in Coppa di Francia.

Nei giorni scorsi anche Palermo e Sampdoria in Serie B e il Cagliari in Serie A avevano pensato al centrocampista Azzurro, ma il suo ritorno in Italia non avvenuto. Per la mezzala classe 2004 il Psg ha preferito la destinazione portoghese sponda Braga che attualmente occupa la quarta posizione in campionato ed è ancora in corsa in Europa League.