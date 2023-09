Brescia-Venezia, le parole pre partita del tecnico Daniele Gastaldello

Sabato 23 settembre, le Rondinelle scenderanno in campo alle ore 14 allo stadio “Rigamonti” per disputare la sesta giornata del campionato di Serie B (la terza per partita per il Brescia). Reduce dalla vittoria esterna contro il Lecco, la formazione biancoblù torna tra le mura amiche dove ospiterà il Venezia attualmente secondo in classifica a quota 11 punti, due in meno del Parma. I lagunari non hanno subito gol nelle ultime due trasferte e si presentano alla sfida reduci dalla vittoria di misura contro lo Spezia. Gli ultimi due incontri tra Brescia e Venezia sono terminati con il punteggio di 1-1, ma stavolta la partita sarà diversa. Lo sa bene il tecnico Daniele Gastaldello che al termine dell’allenamento di rifinitura, svoltosi venerdì mattina presso il centro sportivo di Torbole Casaglia, ha così parlato alla stampa.

“Contro il Venezia sarà un bel test importante perché giochiamo contro una squadra forte costruita per vincere il campionato. Noi vogliamo continuare a fare bene. Sono curioso di vedere la squadra perché in settimana abbiamo lavorato bene. La mentalità che stiamo costruendo dobbiamo portarla avanti e migliorarla. Il Venezia è una squadra che cambia molto anche in base all’avversario che incontra, mi aspetto una squadra fisica, aggressiva e pericolosa nelle ripartenze con i suoi giocatori offensivi che hanno grandi qualità fisiche e tecniche. Dovremo stare attenti. Ci aspettano tre partite ravvicinate, ma la mia testa è focalizzata alla sfida con il Venezia e a fare il meglio possibile con i giocatori che stanno meglio. Contro il Lecco è mancato Bisoli e la squadra risposto bene. Questo significa che siamo riusciti a trasmettere qualcosa alla squadra. Bisoli per noi è un giocatore importante e duttile, potrebbe anche giocare in porta come accaduto la stagione scorsa. È un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere perché può ricoprire tanti ruoli e ha l’intelligenza tattica di saper leggere il gioco”.