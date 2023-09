Brescia-Venezia: le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 14

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Il Brescia torna ad abbracciare il suo pubblico. Alle ore 14, infatti, le Rondinelle scenderanno in campo allo stadio “Mario Rigamonti” per affrontare il Venezia, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B

A dirigere l’incontro sarà il signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno i signori Andrea Zingarelli della sezione di Siena e Marco Ricci della sezione di Firenze, mentre il Quarto Ufficiale ufficiale sarà il signor Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio.

Le formazioni ufficiali:

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Fares; Bjarnason; Borrelli, Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Maccherini, Riviera, Besaggio, Fogliata, Galazzi, Ndoj, Olzer, Moncini. Allenatore: Gastaldello.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Altare, Idzes, Šverko; Cheryshev, Tessmann, Busio; Pierini, Pohjanpalo, Ellertsson. A disposizione: Bertinato, Grandi, Candela, Dembélé, Modolo, Ullmann, Bjarkason, Lella, Andersen, Gytkjaer, Johnsen. Allenatore: Vanoli.