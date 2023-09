Brescia-Venezia, le dichiarazioni del post partita

Dopo il terzo risultato utile consecutivo ottenuto contro il Venezia, il tecnico delle Rondinelle Daniele Gastaldello ha commentato la partita in sala stampa.

Queste le parole del mister biancoblù: “La soddisfazione più grande non è il punto, ma la prestazione che ha fatto oggi la squadra perchè a tratti abbiamo giocato alla pari con una squadra molto forte. Oggi il Brescia ha fatto una prestazione importante perché ha saputo soffrire nei momenti di pressing del Venezia, ma per numero di occasioni siamo stati più pericolosi noi. C’è rammarico per non aver segnato perché i ragazzi se lo meritavano. Abbiamo ancora molto da migliorare e crescere però sono contento perché la squadra si comporta come chiedo durante la settimana e poi il giorno della partita si vede. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra pronta per andare in Serie A e magari con un pizzico in più di fortuna avremmo potuto fare un risultato diverso”.