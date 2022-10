Brescia vs Venezia: i convocati di mister Clotet

Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia contro la Spal, il Brescia si rituffa in campionato per affrontare il Venezia nella sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B. A soli tre punti dalla vetta della classifica, il Brescia vuole tornare a vincere davanti a suoi tifosi contro il Venezia che attualmente ricopre la sedicesima posizione con otto punti. Concentrato come sempre sulla partita e sul calore del pubblico del Rigamonti di Brescia, il tecnico spagnolo Pep Clotet: "Incontreremo una squadra con giocatori importanti, però voglio dire ai tifosi che noi andiamo in campo sempre per vincere. Pensiamo prima di tutto ad ottenere la salvezza, ma non ci mancano gli stimoli. So che i tifosi sono con noi".

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Venezia.

1 Andrenacci, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 18 Jallow, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 27 Olzer.