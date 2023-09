Brescia-Venezia: i convocati dal mister Daniele Gastaldello

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Questa mattina le Rondinelle hanno sostenuto la rifinitura presso il centro sportivo di Torbole Casagli in vista della partita di sabato 23 settembre contro il Venezia, valevole per la sesta giornata di Serie B 2023/2024, alle ore 14 allo stadio “Rigamonti” di Piacenza. Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico Gastaldello, costretto a rinunciare ad Adorni fermato per un problema fisico neo corso dell’allenamento.

Al termine della seduta, mister Gastaldello ha diramato la lista dei convocati:

Portieri: Lezzerini, Andrenacci;

Difensori: Fares, Mangraviti, Cistana, Riviera, Maccherini, Dickmann, Papetti;

Centrocampisti: Paghera, Bjarnason, Ndoj, Fogliata, Galazzi, Bisoli, Besaggio;

Attaccanti: Bianchi, Moncini, Borrelli, Olzer.