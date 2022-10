Vittoria sfumata nel finale per il Brescia

Il Brescia manca il ritorno alla vittoria beffato nei minuti finali dalla rete di Crnigoj che risponde alla rete di Ndoj siglata alla mezz’ora del primo tempo. Grande accoglienza del pubblico presente allo stadio Rigamonti con le rondinelle accolte dagli applausi della Curva Nord al termine del riscaldamento.

A partire meglio sono però gli ospiti che nel primo quarto d’ora costruiscono tre chiare occasioni da gol che per fortuna del Brescia si concludono in un nulla di fatto. Superata la difficile fase iniziale le rondinelle iniziano a macinare gioco e al 25’ trovano la prima conclusione nello specchio con un piatto di Van de Looi parato senza affanni dall’ex Joronen. Il Brescia alza il ritmo e al 31’ sblocca la partita: Ayè lotta sulla destra e mette la palla nell’area piccola per l’inserimento di Ndoj che deposita in rete. Dopo il gol il Brescia gioca con maggior scioltezza, ma a fine primo tempo il parziale non cambia.

Nella ripresa è ancora il Venezia a partire meglio e a trovare la prima occasione della partita al 51’ con Ceppitelli che di testa colpisce l’incrocio dei pali a Lezzerini battuto. Al 21’ la formazione allenata da Javorcic sfiora ancora il pareggio, ma Pohjanpalo manca il tap-in da posizione ravvicinata. Le rondinelle rispondono tre minuti più tardi con Moreo che riceve da Galazzi e al volo di sinistro trova lo specchio della porta, ma Joronen compie un super intervento che evita il gol. La reazione di Moreo non allenata la pressione del Venezia che a tre minuti dal termine punisce il Brescia in contropiede con Crnigoj che con un tiro diagonale fredda Lezzerini.

Il Brescia tornerà in campo sabato 29 ottobre alle 16:15 in trasferta contro il Genoa.

Le dichiarazioni del mister Pep Clotet rilasciate al termine della partita.

"Dispiace perché con i tre punti avremmo fatto un grande passo, però la squadra ha giocato ed il Venezia aveva grande qualità in ripartenza. Ci siamo allungati troppo sul finale, ma continueremo a lavorare consapevoli di un'ottima prova".

IL TABELLINO

BRESCIA - VENEZIA 1-1

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Huard (83’ Mangraviti); Bisoli, Van de Looi (72’ Viviani), Ndoj (72’ Labojko), Moreo, Olzer (46’ Galazzi); Ayé (67’ Bertagnoli). A disposizione: Andrenacci, Nuamah, Niemeijer, Bianchi. Allenatore: Clotet.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Svoboda, Ceppitelli (84’ Pierini), Wisniewski; Zampano, Busio (68’ Tessmann), Fiordilino (57’ Crnigoj), Haps (84’ Ullmann); Tcherychev, Cuisance (68’ Novakovich); Pohjanpalo. A disposizione: Bertinato, Modolo, Johnsen, Candela, Zabala Diaz, Andersen, St Clair. Allenatore: Javorcic.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

ASSISTENTI: Mastrodonato di Molfetta; Miele di Torino.

RETI: 31’ Ndoj - 87’ Crnigoj.

AMMONITI: Adorni, Ndoj - Svoboda, Crnigoj.

NOTE: Spettatori 4400. Calci d'angolo 7-5. Recupero pt 1', st 4'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.