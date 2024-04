Il Brescia Calcio ha risposto con ironia e sarcasmo alle recenti voci di una possibile offerte d’acquisto pervenuta alla società. In un comunicato stampa, il club di via Solferino ha scherzosamente affermato di valutare di rivolgersi al programma televisivo Rai "Chi l'ha visto?" per avere informazioni sulla questione, in riferimento alle fughe di notizie da parte di una testata giornalistica locale.

Il comunicato del club

“Con riferimento alla notizia riportata questa mattina da una testata giornalistica locale, la Proprietà conferma di aver incontrato mesi fa la società citata e sta valutando di rivolgersi al programma Rai ‘Chi l’ha visto?’ per avere notizie in merito”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Bresciaoggi", la Brera Holdings PLC, con sede legale a Dublino, in Irlanda, e sede operativa a Milano, sembra aver manifestato un interesse concreto per l'acquisizione del club biancoblù. La società è già attiva nel mondo dello sport, possedendo la squadra femminile di pallavolo di Busto Arsizio, che gioca in Serie A1. Inoltre, la Brera Holdings PLC possiede squadre di calcio in Mongolia, Mozambico e Macedonia, tra cui la Brera Accademy, presieduta da Goran Pandev, noto ex calciatore di Inter e Lazio.

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano locale, sembra che nell'offerta di acquisizione sia escluso il centro sportivo di Torbole Casaglia che non è di proprietà del Brescia.