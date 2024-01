Brescia, ufficiale il rinnovo di Luca Lezzerini

Nuovo rinnovo di contratto in casa Brescia. Dopo aver prolungato i contratti con Davide Adorni, Lorenzo Andrenacci e Andrea Papetti, la società di via Solferino ha deciso rinnovare per altri due anni anche il rapporto con l’estremo difensore Luca Lezzerini.

Attualmente fermo in seguito alla lussazione al gomito subita nel finale di partita contro il Como, Lezzerini sta svolgendo lavoro differenziato presso il centro sportivo di Torbole Casaglia in vista del suo ritorno in campo che potrebbe avvenire in occasione della sfida casalinga contro il Cittadella in programma sabato 3 febbraio.

Il comunicato del club

Brescia Calcio è lieta di comunicare di aver perfezionato il prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2026 con il calciatore Luca Lezzerini.

Luca, estremo difensore biancoazzurro arrivato a Brescia durante la sessione di mercato estiva della stagione sportiva 2022/2023, continuerà a difendere la porta delle Rondinelle per le prossime stagioni.