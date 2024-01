Brescia, ufficiale l’arrivo di Michela Avella

Il mercato del Brescia inizia a muoversi. Dopo le mosse interne per i rinnovi dei contratti di Adorni, Andrenacci e Papetti, la società di Via Solferino ha ufficializzato l’arrivo di Michela Avella. Il classe 2000 proveniente dal Frosinone è la prima operazione in entrata del Brescia costretto a trovare un altro portiere per sopperire all’infortunio di Andrenacci.

Il comunicato del Club

Brescia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni del calciatore Michele Avella dal Frosinone Calcio.

Michele, classe 2000, affiancherà i compagni di reparto Luca Lezzerini e Lorenzo Andrenacci. Benvenuto Michele!