Brescia, ufficiale l’arrivo di Lorenzo Dickmann

Il mercato del Brescia è entrato nel vivo. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha riammesso il club biancoblù in Serie B, è arrivata subito un’ufficialità in entrata: si tratta del difensore Lorenzo Dickmann.

Nato a Milano il 24 settembre 1996, Dickmann è cresciuto nel settore giovanile del Novara con cui ha esordito in Serie B. Terminata l’esperienza piemontese, Dickmann è passato alla Spal con cui ha esordito in Serie A. Nella stagione 2019/20 passa al Chievo Verona dove resterà un solo campionato prima di tornare a indossare la maglia della Spal. Oltre duecento le presenze nel campionato cadetto per Dickmann che da oggi è a disposizione del tecnico Gastaldello.