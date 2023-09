Brescia, ufficiale l’arrivo di Gennaro Borrelli

Dopo aver rafforzato difesa e centrocampo, il Brescia Calcio ha inserito in rosa un nuovo attaccante, tra i più promettenti della categoria. Il club biancoblù ha infatti raggiunto l’accordo con il Frosinone per il trasferimento, a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 4 milioni, del calciatore Gennaro Borrelli. Attaccante classe 2000 cresciuto nel vivaio del Delfino Pescara 1936, la scorsa stagione Borrelli ha vestito la maglia del Frosinone contribuendo in maniera significativa alla conquista del campionato di Serie B collezionando 23 presenze e segnando 6 gol.

Da sabato si aggregherà al gruppo e sarà a disposizione del tecnico Daniele Gastaldello.