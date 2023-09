Brescia, ufficiale il ritorno di Fabrizio Paghera

Il ritorno di Fabrizio Paghera al Brescia è ora ufficiale. Il club biancoblù ha infatti raggiunto l’accordo con la Ternana per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista bresciano. L’operazione con il club umbro comprende anche la cessione del calciatore Federico Viviani alla Ternana Calcio.

Per Fabrizio Paghera si tratta di un ritorno, dato che ha indossato la maglia delle Rondinelle nella stagione 2009/2010 e nella prima parte di stagione 2011/2012. Nel palmarès del centrocampista ci sono un campionato di Serie C e una Supercoppa Serie C, entrambe con la maglia della Ternana Calcio.