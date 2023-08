Brescia, vittoria di misura nel test amichevole con la Triestina

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Sabato pomeriggio di calcio per il Brescia che in attesa del verdetto del Consiglio di Stato ha affrontato la Triestina in amichevole presso il centro sportivo di Torbole Casaglia. A rendere triste la giornata di sole è stata la notizia della morte di Carlo Mazzone che le due squadre hanno omaggiato con un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio.

In avvio di gara è la Triestina a iniziare meglio, ma la prima occasione della sfida è delle Rondinelle e con Fogliata che dalla distanza trova lo specchio della parta e anche un’ottima risposta dell’estremo difensore Matosevic. Il Brescia impegna ancora la squadra avversaria con Bianchi e al 37’ passa in vantaggio con Garofalo che da pochi passi sfrutta al meglio il perfetto assist del giovane Fogliata.

Nella ripresa nemmeno le soste riescono ad alleviare il gran caldo e a risentirne maggiormente è il gioco che cala vistosamente. Nessuna occasione degna di nota nella seconda frazione e la partita termina con la vittoria di misura della squadra di mister Gastaldello.

IL TABELLINO

BRESCIA – TRIESTINA 1-0

BRESCIA: Lezzerini (46’ Andrenacci), Papetti, Cistana (73’ Maccherini), Mangraviti (62’ Adorni), Huard (77’ Riviera), Garofalo, Bisoli, Fogliata (81’ Pace), Bjarnason (51’ Ndoj), Bianchi, Nuamah. Allenatore: Gastaldello.

TRIESTINA: Matosevic (68’ Vivoda), Ciofani (63’ Pavlev), Rocchetti (63’ Anzolin), Celeghin (68’ Gori), Struna (76’ Galliani), Moretti, Fofana, Pierobon (51’ Kacinari), El Azrak (76’ Kozlowski), Lescano (63’ Adorante), Redan (68’ Minesso). Allenatore: Tesser.

ARBITRO: Lovison di Padova.

ASSISTENTI: Lipari di Brescia, Boato di Padova.

RETI: 37′ Garofalo.