Brescia in trasferta a Parma e Palermo con la spinta dei suoi tifosi

La tifoseria biancoblù non ha mai lasciato sola la squadra del Brescia, nemmeno nei momenti più difficili sostenendo i giocatori in ogni partita. La cornice di pubblico che ha colorato lo stadio “Rigamonti” in occasione della sfida casalinga vinta con il Cosenza è stata spettacolare, un a prova d’amore che sicuramente ha aiutato Bisoli e compagni a trovare maggiori motivazioni. Gli ultras del Brescia stanno lottando insieme alla squadra al raggiungimento della salvezza e anche nelle prossime due trasferte di Parma (domenica 7 maggio) e Palermo (venerdì 19 Maggio) non faranno mancare il loro supporto.

Tramite un post pubblicato su facebook, infatti, la Curva Nord del Brescia ha comunicato che sta organizzando le trasferte in Emilia e in Sicilia.

Il Brescia non è mai stato solo e ad affrontare gli ultimi impegni stagionali potrà contare come sempre sul suo pubblico.