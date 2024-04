Il Brescia non brilla, solo un pareggio con la Ternana

È terminata a reti inviolate la sfida del “Rigamonti” tra Brescia e Ternana. Poche le occasioni create dai biancoblù che però restano in zona playoffs quattro giornate dal termine del campionato.

La partita

Reduce dalla sconfitta di Piacenza, Il Brescia avvia la gara in maniera aggressiva senza però costruire occasioni particolarmente significative. Nella prima parte del match, il tentativo più pericoloso

è un tiro da fuori area di Bianchi che è finisce alto.

La partita si accende poco prima della mezz’ora quando il Var interviene per annullare il tap-in di Luperini in area piccola, dopo l’arbitro aveva convalidato, ma in realtà il pallone non aveva superato la linea.

Poco dopo, sono le Rondinelle a protestare: intervento rude di Lucchesi su Bisoli in area, ma il direttore fa proseguire l’azione.

Nella ripresa la formazione umbra gioca con piglio più propositivo mettendo in apprensione la difesa biancoblù, che al minuto 68 deve ringraziare Bertagnoli bravissimo a negare il gol a Capuano con un intervento provvidenziale. Passano dieci minuti e la Ternana di vede annullare il secondo gol per posizione irregolare di Distefano.

Nei minuti finali il Brescia tenta il forcing finale arrivando al tiro con Jallow dopo una mischia in area, ma la palla termina alta.

Senza altre occasioni la partita termina così a reti inviolate.

Le Rondinelle salgono a quota 46 punti mantenendo i due punti vantaggio sul Pisa fermato sull’1-1 al San Nicola di Bari.

Sabato 27 aprile il Brescia sarà invece ospite dello Spezia.

Il tabellino

BRESCIA - TERNANA 0-0

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (63’ Van de Looi), Besaggio (46’ Bertagnoli); Galazzi (63’ Bjarnason), Bianchi (81’ Ferro); Moncini. A disposizione: Avella, Huard, Mangraviti, Cartano, Fogliata, Papetti. Allenatore: Maran.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Capuano (74’ Boloca), Lucchesi; Casasola, Luperini (88’ Faticanti), Amatucci, de Boer, Carboni (18' st Dionisi); Pereiro (63’ Distefano), Raimondo (18' st Favasuli). A disposizione: Franchi, Zoia, Favilli, Viviani, Labojko, Pyyhtia, Marginean. Allenatore: Breda.

ARBITRI: Bonacina di Bergamo.

AMMONITI: Besaggio - Dionisi, Amatucci.

NOTE: Spettatori: 5.328 (37 ospiti). Calci d’angolo: 8-6. Recupero: 2’-4’.