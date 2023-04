Brescia vs Ternana: i convocati di mister Gastaldello

Vigilia di campionato per le Rondinelle che nel lunedì di pasquetta ospiteranno la Ternana nella sfida valida per la 32ª giornata del campionato di Serie B. Ultimo in classifica a quota 28 punti, il Brescia vuole e deve tornare alla vittoria per risalire la classifica e continuare a lottare per la salvezza. L’ultima sfida persa in casa dell’Ascoli ha lasciato segnali positivi da cui occorre ripartire. Alle ore 15 i biancoblù faranno il loro ingresso in campo contando sul pubblico di casa che non hai mai fatto venire meno il sostegno alla squadra.

La lista dei convocati per la sfida casalinga con la Ternana:

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 8 Ndoj, 9 Rodriguez, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Adryan, 18 Jallow, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 23 Bjorkengren, 25 Bisoli, 27 Olzer, 29 Listkowski, 31 Scavone.