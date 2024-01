Brescia-Südtirol | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Dopo la vittoria esterna sul campo del Modena, il Brescia prosegue il suo cammino in campionato affrontando il Südtirol tra le mura amiche dello stadio cittadino “Rigamonti”. L’incontro, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie B, è in programma sabato 20 gennaio alle ore 14.

Pre partita

Attualmente all’ottavo posto in classifica a quota 28 punti, le Rondinelle vogliono dare continuità agli ottimi risultati e consolidare il piazzamento in zona play off. Poco più sotto a cinque punti di distanza inseguono gli altoatesini che sono tornati alla vittoria lo scorso turno contro la Feralpisalò dopo un lungo digiuno.

Il bilancio dei tre precedenti tra Brescia e Südtirol è in perfetto equilibrio: un successo per parte nella passata stagione e un pareggio nella gara d'andata del campionato in corso.

Dove vederla

Brescia-Südtirol sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 22 Andrenacci, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Jallow, Bertagnoli, Bisoli, Dickmann; Bjarnason, Galazzi; Moncini. Allenatore: Maran.

SÜDTIROL (4-4–2): Poluzzi; Kofler, Scaglia, Masiello, Cagnano; Ciervo, Broh, Tait, Casiraghi; Rauti, Merkaj. Allenatore: Valente.