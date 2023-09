Brescia Primavera, il Südtirol passa nei tempi supplementari

A conquistare i sedicesimi di finale è il Südtirol che al “San Filippo” supera il Brescia in rimonta nei tempi supplementari.

A iniziare meglio la partita sono gli ospiti che nei primi dieci minuti controllano il gioco senza però rendersi pericolosi. Con il passare dei minuti sale il Brescia alza il ritmo della partita e si fa vedere con pericolosità in zona offensiva: prima con un tiro dal limite di Maffeis parato a terra dal portiere, poi con una serie di scorribande laterali. L’occasione più ghiotta arriva al 35’ quando Maffeis riceve palla fuori area e calcia in porta chiamando Arlanch all’intervento prodigioso in angolo. Da corner arriva la seconda occasione ravvicinata: palla corta sul primo palo, Orlandi spizzica sul palo lontano dove arriva Rizza che in corsa calcia alto da distanza ravvicinata. Poco prima dello scadere le Rondinelle hanno una nuova occasione con Faggiano che, servito da Nuamah, s’invola sulla destra e con un tiro cross impegna ancora Alranch bravo a respingere.

Nella ripresa le occasioni scarseggiano, c’è più equilibrio e maggior agonismo. Le squadre si chiudono fino al minuto 78 quando cambia la partita per un fallo in area commesso dal Südtirol. È rigore per il Brescia che Tomaselli s’incarica di battere è trasformare. L’arbitro però fa ripetere perché un giocatore è entrato in area. Dagli undici metri si ripresenta Tomaselli che con freddezza batte segna ancora.

Passano soltanto tre minuti e alla prima nuova occasione il Südtirol conquista a sua volta un calcio di rigore che Buzzi trasforma in gol.

I tempi regolamentari terminano sull’1-1 e le due squadre vanno ai tempi supplementari. Le Rondinelle sembrano avere più energie, ma a far male sono gli ospiti al 103’ con Fugaro abile a superare la retroguardia biancoblù con un preciso colpo di testa. La formazione di Belingheri non demorde, ma in avvio del secondo tempo supplementare Buzi pennella un bellissimo calcio di punizione che vale il 3-1 finale.

Buona prestazione generale del Brescia che però deve salutare anzitempo la Coppa Italia. Sabato 23 settembre le Rondinelle saranno nuovamente in campo per affrontare il derby contro la Feralpisalò.

IL TABELLINO

BRESCIA - SÜDTIROL 1-3

BRESCIA: Fusi, Maffeis (93’ Gussago), Faggiano (73’ Faggiano), Tomaselli, Pandini, Bedussi, Ghidini (89’ Contessi), Maucci (73’ Faye), Rizza (64’ Grossi), Orlandi (64’ Maisterra), Nuamah. A disposizione: Andreoli, Caliendo, Posniak. Allenatore: Belingheri.

SÜDTIROL: Arlanch, Balde, Testa (67’ Hofer), Cangert (99’ Margoni), Gander, Moutassime (79’ Rottenstainer), Padovani (79’ Fugaro), Uez, Buzi, Costa (67’ Messner), Loncini. A disposizione: Tschoell, Bahaj, Cacciatore, Nafaa, Sula, Zejnullahu. Allenatore: Valente.

ARBITRO: Tona Mbei di Cuneo.

ASSISTENTI: Boato di Padova; Russo di Nichelino.

RETI: 78’ rig. Tomaselli - 81’ rig. 107’ Buzi, 103’ Fugaro.

AMMONITI: Pandini - Buzi, Rottenstainer.