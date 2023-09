Brescia Primavera, mercoledì in Coppa Italia arriva il Südtirol

Dopo l’ottima vittoria esterna contro l’Albinoleffe nella prima giornata di campionato, le giovani Rondinelle sono pronte all’esordio in Coppa Italia, dove in gara 2 affronteranno il Südtirol. La formazione altoatesina, reduce dal poker inflitto al Vicenza in campionato, nel primo turno della manifestazione ha superato il Cittadella con il punteggio di 2-1. Per la Primavera del Brescia di Luca Berlingheri sarà un test importante per misurare lo stato della squadra in vista anche del derby bresciano contro la Feralpisalò in programma sabato 23 settembre. La sfida tra Brescia e Südtirol si giocherà mercoledì 20 settembre alle ore 15 presso il centro sportivo “San Filippo”. La vincente sfiderà l’Albinoleffe mercoledì 27 settembre in gara unica valida per i trentaduesimi di finale.

A dirigere l’incontro sarà il signor Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo. Gli assistenti saranno i signori Giovanni Boato della sezione di Padova e Gian Vincenzo Russo della sezione di Nichelino.