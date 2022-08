Brescia vs Sudtirol: i convocati di mister Clotet

Il Brescia è pronto all'esordio in campionato contro il Sudtirol. Le rondinelle scenderanno in campo questa sera alle 20:45 allo Stadio "Mario Rigamonti" di Brescia per affrontare la neopromossa Sudtirol.

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Sudtirol.

CONVOCATI - 1 Andrenacci, 2 Karacic, 3, Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 32 Papetti.

Fonte immagine: Brescia Calcio.