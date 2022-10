Il Brescia a La Spezia per i sedicesimi di Coppa Italia

Il Brescia torna in campo in Coppa Italia per affrontare lo Spezia di mister Gotti reduce in campionato dal pareggio casalingo contro la Cremonese dopo due sconfitte consecutive contro Lazio e Monza. In Coppa Italia, invece, la formazione bianconera arriva ai sedicesimi dopo aver eliminato in quello precedente il Como, battuto con un netto 5-1.

Il Brescia è invece reduce dalla sconfitta per 2-1 in terra sarda contro il Cagliari, ma si presenta a La Spezia con l’obiettivo di passare il turno e affrontare agli ottavi il derby contro l’Atalanta. Nel primo turno di Coppa, le rondinelle vinsero per 4-1 contro il Pisa al termine di una sfida ben giocata.

Non presente contro il Cagliari a causa di un attacco influenzale, contro lo Spezia tornerà in panchina mister Clotet che in conferenza ha caricato la squadra mettendo anche dei punti precisi su alcuni dichiarazioni considerate ingiuste sulla squadra: "Domani per noi è come una finale. Giocheremo contro una squadra di A e superiore, ma vogliamo passare il turno. Certi giudizi sulla squadra non sono stati corretti perché noi abbiamo sempre parlato di salvezza e siamo ben al di sopra dell'obiettivo. Non è giusto mettere pressione alla squadra".

Ecco i convocati per la sfida contro Lo Spezia.

1 Andrenacci, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 8 Ndoj, 9 Moreo, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 30 Pace.

La partita sarà in diretta alle ore 15 su Italia Uno.