Buon Brescia in Coppa Italia, ma agli ottavi va lo Spezia

Il Brescia gioca una buona partita allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, ma il passaggio del turno lo conquista la formazione ligure che chiude i novanta minuti di gioco con il punteggio di 3 a 1.

Avvio deciso della squadra allenata da mister Gotti che dopo cinque minuti si vede annullare un gol ad Ellertsson per fallo di Strelec su Andrenacci. Al 20’ è però lo stesso Strelec a sbloccare la partita con un tiro preciso dall'interno dell'area al termine di una combinazione tra Verde e Sanca. Le rondinelle restano in partita e poco dopo la mezz’ora sfiorano il pareggio con Olzer, il più ispirato della squadra. Punizione di Bisoli per il trequartista scuola Milan che impatta bene di testa, ma l’estremo difensore ligure devia in angolo. Lo Spezia va negli spogliatoi con un gol di vantaggio, ma dopo dieci minuti arriva il raddoppio con la conclusione potente di Verde da posizione defilata. Il Brescia non si abbatte, ma a trovare la via del gol è ancora lo Spezia al minuto 86 con Strekec cha da posizione ravvicinata spedisce la palla sotto la traversa. In pieno recupero le rondinelle trovano il gol con Moreo bravo ad anticipare di testa Zoet su assist di Pace.

Un risultato ampio per quanto visto in campo, ma che dà fiducia per il prosieguo del campionato a un orgoglioso mister Clotet: "La squadra ha giocato mostrando i nostri principi e creando diverse situazioni di pericolo. Non siamo soddisfatti del risultato, ma sono orgoglioso dei ragazzi e dobbiamo continuare a lavorare".

IL TABELLINO

SPEZIA-BRESCIA 3-1

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Hristov, Kiwior, Ampadu, Ferrer (58’ Amian); Sala (72’ Sher), Ekdal (58’ Agudelo), Ellertsson (83’ Beck); Verde, Strelec, Sanca (72’ Holm). A disposizione: Zovko, Dragowski, Bourabia, Gyasi, Nzola, Caldara, Nguiamba, Nikolau. Allenatore: Gotti.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard (80’ Pace); Bisoli, Van de Looi (72’ Labojko), Ndoj (64’ Bertagnoli); Olzer, Bianchi (64’ Moreo), Niemeijer (64’ Nuamah). A disposizione: Lezzerini, Adorni, Garofalo. Allenatore: Clotet.

ARBITRO: La Penna di Roma 1.

ASSISTENTI: Perrotti di Campobasso; Politi di Lecce.

RETI: 20′ e 86’ Strelec, 55′ Verde; 93′ Moreo.

AMMONITI: Ferrer, Agudelo; Olzer.

NOTE: Calci d'angolo 2-12. Recupero pt 2', st 4'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.