Brescia vs Spal: i convocati per la quattordicesima giornata

Dopo le vicende societarie delle ultime settimane, il Brescia torna in campo per affrontare la Spal nella quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Reduci da quattro pareggi consecutivi, i biancoblù sono ora al settimo posto dell classifica a quota 20 punti. La Spal è invece reduce dalla sconfitta casalinga contro il Benevento e occupa momentaneamente il tredicesimo posto a quota 15 punti. Partita particolare per il mister catalano Pep Clotet che incontra per la prima volta la sua ex squadra allenata da luglio 2021 fino all’esonero del gennaio 2022. Non sono molto cambiate le sorti degli estensi che, ancora in difficoltà, ad ottobre hanno cambiato nuovamente guida tecnica affidandola al campione del mondo Daniele De Rossi chiamato a risollevare le sorti della squadra ferrarese dopo l’esonero di Roberto Venturato.

I convocati di Mister Clotet per la sfida contro la SPAL.

1 Andrenacci, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 22 Sonzogni, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 30 Pace, 32 Papetti.