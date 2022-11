Il Brescia torna alla vittoria: Spal sconfitta 2 a 0

Il Brescia allontana nel migliore dei modi le pesanti nubi che circolano sulla società vincendo nettamente contro la Spal davanti al pubblico del “Rigamonti” di Brescia. Le rondinelle salgono così al terzo posto a quota 23 agganciando il Genoa sconfitto dal Perugia.

L’inizio di gara è favorevole alla formazione ospite che gestisce bene il pallone, ma non trova il guizzo giusto per impensierire la porta difesa da Andrenacci. I minuti passano, il Brescia cresce d’intensità e al quarto d’ora aprono le marcature alla prima occasione della partita: incursione di Ndoj che entra in area da destra, il centrocampista albanese è contrastato, ma la palla arriva ad Ayé, che calcia un rigore in movimento superando Alfonso portando avanti il Brescia. Al 26’ il Brescia potrebbe allungare le distanze con una pericolosa punizione di Viviani che termina di poco a lato. Il Brescia è in pieno possesso della partita e al 41’ trova il raddoppio: sugli sviluppi di angolo, Mangraviti posizionato sul secondo palo approfitta della deviazione di Murgia e insacca di testa.

Anche nella seconda frazione di gioco i felsinei partono bene, ma il possesso di palla sterile non mette in apprensione il Brescia che, invece, è più concreto come al 13’ Moreo in area si gira in un fazzoletto e calcia in porta in girata, ma Alfonso è bravissimo a negare il gol. Al 70’ la Spal prova a reagire affidandosi a Moncini che ci prova due volte, ma Andrenacci compie due grandi parate che salvano il risultato. La reazione del Brescia non tarda ad arrivare prima con Galazzi e poi con Papetti, ma la Spal si salva. Nel terzo minuto di recupero i ferraresi accorciano le distanze con il solito Moncini, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco.

Dopo sette minuti di recupero il Brescia può finalmente alzare le braccia al cielo e festeggiare il ritorno alla vittoria che mancava da oltre due mesi.

Le dichiarazioni del mister Pep Clotet e Lorenzo Andrenacci al termine della partita.

Clotet: "La squadra vuole dedicare la vittoria al Presidente, gesto molto bello. Sono davvero orgoglioso dei ragazzi perché stanno crescendo sempre più. Ho detto a Papetti che questo è il giocatore che lui può essere. Ha fatto una gara eccezionale".

Andrenacci: "È stata una vittoria importante perché abbiamo sempre lavorato bene e credo sia meritata. A Torbole siamo sempre rimasti concentrati e questi tre punti li dedichiamo anche al Presidente che non ci ha mai fatto mancare nulla".

IL TABELLINO

BRESCIA-SPAL 2-0

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli (46′ Bertagnoli), Van de Looi, Viviani (70′ Labojko), Ndoj (70′ Galazzi); Moreo (88′ Nuamah), Ayè (81′ Bianchi). A disposizione: Sonzogni, Pace, Garofalo, Niemeijer. Allenatore: Clotet.

SPAL (3-5-2): Alfonso; Arena (46′ Fiordaliso), Meccariello, Dalle Mura (80′ Finotto); Dickmann (80′ Tunjov), Murgia (46′ Maistro), Esposito (75′ Proia), Zanellato, Celia; Moncini, Rauti. A disposizione: Thiam, Pomini, Fiordaliso, Tripaldelli, Varnier, Breit, Prati, Proia, Tunjov, Valzania, Maistro, Zuculini, Rabbi, Finotto. Allenatore: De Rossi.

ARBITRO: Minelli di Varese.

ASSISTENTI: Rossi di La Spezia; Pagnotta di Nocera Inferiore.

GOL: 14′ Ayé, 41′ Mangraviti

AMMONITI: Esposito, Fiordaliso, Celia, Zanellato, Alfonso - Bertagnoli, Mangraviti.

NOTE: Spettatori: 5.192. Calci d'angolo 3-6 (1-2). Recupero 1' e 5'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.