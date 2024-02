Il Brescia sbatte contro la Reggiana: 0 a 0 al Rigamonti

Secondo pareggio consecutivo per le Rondinelle dopo l'1-1 del "Marassi". Davanti al pubblico amico del “Rigamonti” il Brescia non sfonda e contro la Reggiana colleziona soltanto un pareggio al termine di una gara terminata a reti inviolate (gli highlights).

La partita

Nel primo tempo il Brescia si fa preferire alla formazione emiliana, ma le tante interruzioni rendono difficile alzare il ritmo di gioco. Le Rondinelle giocano con maggiore disinvoltura e al 9’ costruiscono la migliore occasione della prima frazione: Bisoli lancia Moncini che controlla bene la sfera, elude l’intervento di un paio di avversari e con il mancino calcia in porta trovando l’ottima in tuffo di Bardi. La seconda occasione è un tiro di Olzer smorzato da Jallow che però non impensierisce la retroguardia emiliana. Poco dopo la mezz’ora il pubblico del “Rigamonti” rumoreggia per una sbracciata di Rozzio su Moncini al limite dell’area, ma il gioco prosegue dopo un silent check convalidato dal Var.

Nella ripresa Maraner (in panchina al posto dello squalificato Maran) è costretto a sostituire Andrenacci con Avella dopo un duro scontro di gioco avvenuto nel primo tempo. Il Brescia perde vivacità, mentre la Reggiana cresce d’intensità e crea due buone occasioni con Melegoni e Rozzio respinte però proprio da Avella alla sua prima partita in biancazzurro. La risposta del Brescia è affidata ancora all’asse Bisoli-Moncini: bel servizio del capitano per il centravanti che manca di un soffio l’impatto con il pallone. L’ultima occasione della partita è degli ospiti vicinissimi al gol al 90’ con un colpo di testa di Girma che si spegne di poco sul fondo. Nei tre minuti di recupero non succede più nulla e l’incontro termina a reti inviolate.

Le Rondinelle riprenderanno gli allenamenti già domenica mattina in vista del turno infrasettimanale di martedì 27 febbraio in trasferta ad Ascoli.

Il tabellino

BRESCIA - REGGIANA 0-0

BRESCIA (4-3-2-1): Andreacci (46’ Avella); Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (57’ Van De Looi), Besaggio (75’ Bertagnoli); Olzer (57’ Bianchi), Bjarnason (Galazzi 21’st); Moncini. A disposizione: Huard, Fares, Mangraviti, Cartano, Borrelli, Ferro. Allenatore: Maraner.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Portanova, Kabashi (77’ Cigarini), Bianco, Pieragnolo; Antiste (46’ Fiamozzi), Melegoni (62’ Girma); Gondo (77’ Pettinari). A disposizione: Sposito, Satalino, Reinhart, Libutti, Blanco, Szyminski, Pajac. Allenatore: Nesta.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

ASSISTENTI:

AMMONITI: Paghera, Jallow - Rozzio.

NOTE: Spettatori: 4605. Calci d’angolo: 0-2. Recupero: 1'-3'.