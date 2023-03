Brescia vs San Marino: il pre gara

Vigilia della 20ª giornata del campionato di Serie B per il Brescia Calcio Femminile, che domenica 12 marzo alle 14:30 affronterà il San Marino sul campo amico del Centro Sportivo “Mario Rigamonti”.

Le Leonesse sono reduci da una striscia di tre partite senza vittorie: dopo il successo sul Trento sono arrivate le sconfitte con Lazio e Hellas Verona e il pareggio con il Genoa. Il San Marino, insegue il Brescia a sei punti di distacco e si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta per 3 a 0 contro la capolista Lazio. Ancora indisponibili, infine, le infortunate Viscardi, Cristina Merli, Fracaros e Luana Merli.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports al seguente link: https://bit.ly/BCF-SMarino-Diretta.

Queste le parole del tecnico Asharaf Seleman al termine dell’allenamento di rifinitura:

“Abbiamo ancora delle assenze, ma abbiamo recuperato Farina e la prossima settimana dovremmo recuperarne un altro paio. E’ un periodo in cui le ragazze stanno facendo uno sforzo maggiore e anche cercando di aiutare ad inserirsi qualche giovane. Per quanto riguarda la formazione sicuramente in corsa qualche ragazza giovane avrà spazio; per l’inizio non lo so, sto facendo alcune valutazioni e potrebbe esserci qualche novità. Sarà una gara fra due squadre che occupano una posizione tranquilla a centro classifica, e in genere questo tipo di sfide offrono sempre un bello spettacolo e tanti gol, senza stare a fare troppi calcoli e senza pressioni. Sicuramente noi vogliamo tornare a vincere in casa perché vogliamo regalare una gioia ai nostri fantastici tifosi, che sono impagabili e sempre con noi, anche durante gli allenamenti settimanali”.

Questa la lista delle calciatrici convocate per la partita contro il San Marino:

Lugli, Ferrari, Barcella, Galbiati, Perin, Ripamonti, Hjohlman, Bianchi, Farina, Magri, Brayda, Ghisi, Bortolin, Pasquali, Lonati, Fracas, Tengattini, Pedrini, Angoli, Lumina.