Brescia-show, Sampdoria battuta 3-0

Esplosione di gioia al Rigamonti. Il Brescia gioca un grande primo tempo e supera la Sampdoria con il punteggio di 3-1 tornano alla vittoria che mancava da sette turni. Per Maran è il primo successo dal suo ritorno dopo due pareggi consecutivi.

La cronaca

Primo tempo spettacolare del Brescia capace di dominare tutte le fasi di gioco e annichilire la Sampdoria. Le Rondinelle partono forte e dopo dieci minuti sono già in vantaggio: un super Galazzi inventa un gran pallone con il mancino per Jallow che deve solo depositare in rete con il piattone.

La Sampdoria fatica a reagire, mentre il Brescia gioca in scioltezza e al 34’ trova ancora la via del gol. A firmare il raddoppio è Borrelli con un’azione tutta personale: dribbling secco su Yepes in area, poi salta anche Facundo Gonzalez il e col mancino batte Stankovic.

Il Brescia insiste e al 41’ cala il tris: pallone verticale di Van de Looi per Bjarnason che dialoga con Galazzi, il vichingo biancoblù si ritrova a tu per tu con il portiere blucerchiato e non perdona.

Prima frazione di gioco perfetta per la squadra di mister Maran che va al riposo sul 3-0.

Nella ripresa il Brescia gestisce con autorevolezza il vantaggio maturato nei primi quarantacinque minuti, ma senza rinunciare alla fase offensiva come nell’occasione della traversa colpita da Van de Looi con un tiro dalla lunga distanza. Passano pochi minuti e Bianchi ha una nuova occasione per segnare il quarto gol, ma Stankovic è bravo a salvare la porta ligure.

Quando sul cronometro mancano quattro minuto i blucerchiati riescono a rendere il passivo meno amaro grazie al bellissimo gol di Giordano sul quale Lezzerini non può nulla.

Il gol non sortisce alcun effetto e il Brescia conquista con merito la vittoria. Le Rondinelle salgono così a quota 18 punti, superando proprio la Sampdoria e agganciando Pisa e Bari.

Il tabellino

BRESCIA-SAMPDORIA 3-1

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Adorni (46’ Papetti), Cistana, Mangraviti; Dickmann, Van De Looi, Bisoli, Jallow (70’ Huard); Galazzi (81’ Fogliata), Bjarnason (70’ Bianchi), Borrelli (75’ Moncini). A disposizione: Andrenacci, Paghera, Ferro, Besaggio. Allenatore: Maran.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami (71’ Ricci), Yepes (71’ Stojanovic), Vieira (30’ Askildsen); Esposito, Verre (71’ Delle Monache); De Luca. A disposizione: Ravagalia, Panada, Conti, Murru, Girelli, Costantino, Dacourt. Allenatore: Baronio.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

RETI: 10' Jallow, 34' Borrelli, 41' Bjarnason - 86’ Giordano.

AMMONITI: Adorni, Jallow, Cistana, Huard, Yepes, Kasami, Depaoli.

NOTE: Spettatori: 6346. Angoli: 4 - 7. Recupero: 3' - 5'.