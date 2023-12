Brescia-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 3 dicembre alle ore 16:15, le Rondinelle ospiteranno la Sampdoria allo stadio “Rigamonti” per disputare l’incontro valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B.

Pre partita

Il Brescia è reduce da due pareggi contro Pisa e Südtirol, ma in casa è reduce da tre sconfitte consecutive. Davanti al pubblico biancoblù sarà la prima partita dal suo ritorno per mister Maran che contro i dorian i proverà a cambiare rotta. I blucerchiati allenati dall’ex Andrea Pirlo, invece, si presentano alla sfida forti di tre vittorie consecutive conquistate contro Palermo, Modena e Spezia.

In classifica la formazione ligure occupa il tredicesimo posto, mentre il Brescia il quindicesimo. A separarle c’è però uno solo punto e l’incontro del “Rigamonti” potrebbe cambiare le posizioni.

Dove vederla

Brescia-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Adorni, Papetti, Mangraviti; Dickman, Van De Looi, Bertagnoli, Huard; Bjarnason, Olzen; Borrelli. Allenatore: Maran.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Vieira, Yepes, Kasami; Esposito, Verre; De Luca. Allenatore: Pirlo.