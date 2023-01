Il Brescia sfiderà il Rovato in amichevole

In attesa della prima sfida del girone di ritorno in programma domenica 15 gennaio in trasferta contro il Sudtirol, il Brescia sta proseguendo la preparazione presso il centro sportivo di Torbole Casaglia. Doppia seduta nella giornata di martedì con le rondinelle che al mattina hanno eseguito del lavoro atletico suddiviso in due gruppi, mentre al pomeriggio hanno svolto una sessione tecnica con partitelle a tema a campo ridotto. Ancora assenti a causa di sintomi influenzali Alexander Jallow, Fran Karacic e Alfredo Aglietti, mentre Andrea Cistana ha svolto un lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio.

Nel programma della preparazione del Brescia è anche previsto un allenamento congiunto che si svolgerà domenica 8 gennaio alle ore 11 presso centro sportivo di Torbole Casaglia contro il Rovato Calcio, squadra iscritta al campionato di Eccellenza.