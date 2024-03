Brescia, vittoria nel test amichevole con il Rovato

Questo pomeriggio le Rondinelle hanno superato 7-1 in un test amichevole il Rovato (formazione di Eccellenza). Buona prova della squadra di mister Maran che nel corso dei due tempi ha schierato tutti i giocatori a sua disposizione.

Due i gol segnati nel primo tempo realizzati da Olzer al 19’ e Borrelli al 27’. Più ampio, invece, il divario nella ripresa con Bisoli e compagni a segno cinque volte. Particolarmente ispirato Bianchi autore di una tripletta. Tra i marcatori biancazzurri anche Moncini e Jallow prima del gol della bandiera del Rovato messo a segno da Roma.

Buon test per le Rondinelle che riprenderanno gli allenamenti venerdì mattina in vista del prossimo impegno di campionato in programma lunedì 1 aprile in trasferta a Cosenza.

Il tabellino

BRESCIA - ROVATO 6-1

PRIMO TEMPO

BRESCIA: Avella, Dickmann, Papetti, Mangraviti, Fares, Bisoli, Van De Looi, Bertagnoli, Olzer, Bjarnason, Borrelli.

ROVATO: Lezzerini, Fiorentino, Archetti, Radici, Sorteni, Boschetti, Zugno, Roma, Bertuzzi, Faini, Barwuah.

RETI: 19’ Olzer, 27’ Borrelli.

SECONDO TEMPO

BRESCIA: Lezzerini, Jallow, Cistana, Adorni, Huard, Fogliata, Paghera, Besaggio, Galazzi, Bianchi, Moncini (dal 31’ Olzer).

ROVATO: Suardi, Sorteni, Fiorentino, Archetti, Sardi, Zugno (dal 12’ Lazzaroni P.), Boschetti (dal 26’ Roma), Bertuzzi (dal 12’ Lazzaroni A.), Sbardellati, Bettolini, Barwuah.

RETI: 56’ 60’ 68’ Bianchi, 61’ Moncini, 65’ Jallow - 83’ Roma.