Brescia, ritorna Perinetti: è il nuovo responsabile dell’area tecnica del club

È un ritorno semi annunciato quello di Giorgio Perinetti nel ruolo di responsabile dell’area tecnica del club, posizione ricoperta in passato, nella stagione 2020 – 2021, anno dei playoff per il Brescia. Il dirigente arriva in sostituzione di Francesco Marroccu, ora già ufficializzato direttore sportivo dell’Hellas Verona. Non sembrano esserci programmi per nuovi innesti in quel reparto di società, fino a poco tempo fa circolava anche il nome di Carlo Taldo ma al momento l’ipotesi sembrerebbe essere tramontata.

Di seguito il breve comunicato del Brescia calcio, apparso sul sito ufficiale, che annuncia il nuovo ingresso in dirigenza: “Brescia Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica del Club a Giorgio Perinetti. L'esperto dirigente romano ha già ricoperto il medesimo incarico con le Rondinelle nella stagione 2020-2021 quando con Pep Clotet in panchina la squadra ha centrato i Playoff.”