Brescia, risoluzione consensuale con Federico Pace

Federico Pace non è più un calciatore del Brescia. La società biancoblù e il difensore classe 1999, infatti, hanno risolto consensualmente il contratto. Arrivato dal Campobasso nell’estate del 2022, Pace ha indossato la maglia delle Rondinelle in cinque occasioni realizzando un assist ma senza mai lasciare il segno. Il centrocampista di Aprilia saluta Brescia e ora potrebbe accasarsi in Serie C dove ha ricevuto diverse richieste.