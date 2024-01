Brescia, risoluzione consensuale con il calciatore Emanuele Ndoj

Dopo 7 anni e mezzo si separano definitivamente le strade del Brescia Calcio e il centrocampista Emanuele Ndoj. Questa mattina, infatti, è arrivata la nota ufficiale del club di Via Solferino che comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore.

Di nazionalità albanese, ma nato a Catania nel 1996, Ndoj è arrivato sotto l’ombra del Cidneo nell’estate del 2016 dalla Primavera della Roma. Da allora ha vestito la maglia delle Rondinelle 143 volte collezionando 12 gol e 11 assist. Solo una parentesi lontano da Brescia, nel girone di ritorno della stagione 2021-22 quando si trasferì in prestito al Cosenza.

Ormai ai margini del progetto, la stagione per Ndoj non è mai decollata con due sole presenze all’attivo contro Cosenza e Feralpisalò. Poi solo panchine e tribuna complice anche l’infortunio rimediato a fine novembre.

Emanuele Ndoj è ora svincolato e pare che il Lecco si stia muovendo con forza per assicurarsi le sue prestazioni.