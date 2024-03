Il Brescia rimonta il Catanzaro trascinato da Borrelli

È un punto importante quello conquistato dal Brescia che davanti al pubblico amico del “Rigamonti” è riuscito a fermare in rimonta il Catanzaro al termine di un’ottima prestazione. In svantaggio nei minuti di recupero del primo tempo, i biancazzurri hanno subito ristabilito la parità a inizio ripresa con il solito Borrelli giunto a nove centri in campionato.

La partita

L’avvio di gara è favorevole alla formazione calabrese che si rende pericolosa dopo sette minuti con una conclusione di D’andrea parata senza difficoltà da Avella. Il Catanzaro insiste, ma al 19’ il Brescia recrimina per un tocco con il braccio di Situm dopo un colpo di testa di Jallow in area, ma l’arbitro non si avvale nemmeno del Var e fa proseguire. Le due squadre alzano il ritmo costruendo occasioni da ambo le parti: prima ci prova Adorni su azione d’angolo, poi Vandeputte per il Catanzaro ma Avella è attento a respingere. Proprio quando il riposo sembra giungere senza reti, ecco che i giallorossi sbloccano la partita: traversone in area di Petriccione per la testa di Biasci piazza la palla nell’angolino

La formazione di Maran reagisce immediatamente e prima del duplice fischio riesce a costruire un’occasione con Besaggio che però è chiuso provvidenzialmente da Fulginati.

Nella ripresa il Brescia parte subito forte e dopo sette minuti ristabilisce la parità: cross perfetto di capitan Bisoli, Borrelli si muove bene sul secondo palo e di testa deposita la palla in rete.

Il gol dà nuova linfa alla Rondinelle che provano a sfruttare il momento favorevole sfiorando anche il sorpasso con Bianchi, ma la conclusione del neo entrato si spegne sul fondo di pochissimo. Dopo una fase di stallo, il Brescia torna ad attaccare con insistenza trascinato dal solito Borrelli che a dieci minuti dal termine impegna Fulginati con un destro violento da posizione centrale. Sulla respinta è lesto Olzer a ribadire in rete, ma la posizione del trequartista biancazzurro è oltre la linea dei difensori e l’arbitro annulla per fuorigioco. Nei minuti finali è però il Catanzaro a sfiorare il colpaccio, ma Adorni e Avella sono provvidenziali a salvare lo specchio della porta.

Il Brescia sale a quota 39 punti, rimane al settimo posto e consolida la posizione in zona play off. Le Rondinelle torneranno in campo lunedì 1 aprile dopo la sosta: per affrontare il Cosenza in trasferta.

Il tabellino

BRESCIA - CATANZARO 1-1

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (46’ Van de Looi), Besaggio (85’ Bertagnoli); Galazzi (46’ Olzer), Bianchi (73’ Bjarnason); Borrelli (85’ Moncini). A disposizione: Cortese, Fares, Mangraviti, Fogliata, Ferro, Papetti. Allenatore: Maran.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (82’ Oliveri), Brighenti, Antonini, Veroli; D’Andrea (69’ Brignola), Verna, Petriccione, Vandeputte (82’ Stoppa); Iemmello (63’ Ambrosino), Biasci (69’ Donnarumma). A disposizione: Sala, Scognamillo, Pontisso, Pompetti, Sounas, Krajnc, Miranda. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

ASSISTENTI: Di Iorio di Verbania e Miniutti di Maniago.

RETI: 52’ Borrelli - 47' pt Biasci.

AMMONITI: Cistana, Paghera - Petriccione, Brighenti.

NOTE: Spettatori 7785 (996 ospiti). Calci d’angolo: 8-6. Recupero: 3'-3'.