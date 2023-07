Brescia, atteso in giornata il verdetto del Consiglio Federale

Si riunirà questa mattina alle ore 10 il Consiglio Federale che avrà il compito di valutare i ricorsi di Lecco e Reggina. Il Brescia continua a sperare nella definitiva riammissione, ma anche in caso positivo si preannunciano altri ricorsi presso le sedi di giustizia ordinaria.

I cinque membri del Consiglio federale, che già la settimana scorsa avevano respinto le domande dei club Reggina e Lecco, dovranno rivalutare le posizioni in base ai nuovi documenti presentati. Due membri su cinque avevano già dato parere favorevole all’iscrizione al campionato di Serie B ed è anche per questa ragione che le due società in causa si dicono ottimiste. Nel corso della settimana, infine, i due club si sono mossi per ottemperare alle mancanze riscontrate. Il Lecco ha indicato lo stadio di Padova come impianto per le partite casalinghe, mentre la Reggina ha pagato il debito di 760mila euro con l’Erario presentando anche il modello F24 a testimonianza dell’’avvenuto pagamento.

Questi sono gli elementi di novità che dovranno essere presi in considerazione, ma il Brescia non è rimasto indifferente. Oltre ad aver fatto ricorso alla Corte d’Appello contro la sentenza del tribunale di Reggio Calabria che ha approvato il piano di ristrutturazione finanziaria della Reggina (sentenza il 20 luglio), ha anche presentato alla Covisoc una deduzione riguardo l’iscrizione del calabrese. Sempre a favore del Brescia giocano le tempistiche inderogabili della Federazione secondo cui il pagamento del debito nel caso della Reggina e l’indicazione dell’impianto sportivo nel caso del Lecco dovevano essere presentati entro il 20 giugno.

Il verdetto del Consiglio Federale non metterà la parola fine a una lunga estate di ricorsi, ma è sicuramente un passaggio fondamentale per la riammissione in Serie B delle Rondinelle.