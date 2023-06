Brescia Calcio, Reggina esclusa dalla Serie B, Rondinelle verso la riammissione

Il verdetto della Covisoc atteso nel pomeriggio di venerdì 30 giugno è arrivato con una sentenza pesante che accende più di una luce sul Brescia. La Reggina, infatti, è stata esclusa dal prossimo campionato di Serie B. Da quanto si apprende, la Covisoc (organo di controllo della FIGC) ha respinto la domanda di iscrizione al campionato cadetto del club calabrese non soltanto per il mancato pagamento dei 780 mila euro di tasse per lo stralcio del debito nei confronti dello Stato, ma anche per diverse irregolarità nella domanda di iscrizione. Nello specifico, la Reggina non avrebbe presentato alcuni documenti obbligatori secondo le norme federali.

La Reggina potrà fare ricorso al Consiglio Federale che dovrà esprimersi il 7 luglio. Se anche in quella sede saranno confermate le irregolarità, l’esclusione del club reggino sarà quasi certa. Questo significa che, sempre il 7 luglio, il Consiglio Federale riammetterà il Brescia in Serie B.

È stata, invece, accolta la domanda del Lecco. Seppur in ritardo rispetto ai termini di iscrizione, la Covisoc ha accolto il nulla osta della Prefettura di Padova per l’utilizzo dello stadio “Euganeo” come impianto sportivo “secondario” in virtù della ristrutturazione del campo primario di Lecco attualmente non adeguato per ospitare partite di Serie B.